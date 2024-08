Het beeld van de strooien fietser in authentieke belle-époquestijl is 4,5 meter hoog en is gemaakt door kunstenaar Maximus Sculptor. Het kunstwerk werd geplaatst bij het tramstation van De Haan.

Vanmorgen kwam de kunstenaar de schade bekijken.



"Het beeld is toch serieus beschadigd", zegt burgemeester Wilfried Vandaele. "Het onderstel en de spaken zijn verwrongen. De technische dienst van de gemeente heeft het beeld weer recht getrokken. De daders zijn gefilmd door camera's. Zij worden opgespoord."