Het kunstwerk bestaat uit een hoge bi (een oude fiets met groot voorwiel en klein achterwiel) met daarop een belle-époquepersonage. Het hele kunstwerk is 4,5 meter hoog. Het strooien werk moet de blikvanger worden voor de bezoekers van de kuststad.

Het kunstwerk is gemaakt uit een geraamte van metaal en hout, bekleed met kippendraad en stro, en afgewerkt met jute en koord. Er is ook een verlichting in de sculptuur verwerkt die wordt aangedreven door zonne-energie.