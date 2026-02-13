De gemeente onderzocht verschillende systemen om zowel de kost als de hoeveelheid afval te verminderen. Uiteindelijk koos De Haan voor een aanpassing van het huidige systeem. Vanaf 27 februari verdwijnt de grote gele restafvalzak wanneer de voorraad op is. In de toekomst werkt de gemeente alleen nog met de kleine gele restafvalzak. De bruine papieren zak voor tuinafval blijft bestaan. In een tweede fase, die van start gaat vanaf 1 januari 2027, haalt de gemeente alleen nog restafval in de kleine zak op.