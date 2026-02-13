Archiefbeeld ter illustratie
De gemeente De Haan heeft een voorstel klaarliggen om de hoeveelheid restafval en de afvalfactuur te drukken. De voorbije jaren halveerde de hoeveelheid restafval in De Haan, maar er moeten dus nog inspanningen volgen.
“De cijfers tonen aan dat extra inspanningen nodig blijven om de doelstellingen voor 2030 te halen”, vertelt burgemeester Wilfired Vandaele. “Tegelijk stijgen de kosten voor afvalverbranding aanzienlijk. Zo verdubbelt de Vlaamse heffing op afvalverwerking van 16 naar 32 euro per ton. Die stijgende kosten wegen ook door op onze factuur”, verduidelijkt de burgemeester. Momenteel betalen inwoners van De Haan 553.000 euro, de gemeente draagt 815.000 euro bij. Dat is niet langer houdbaar volgens burgemeester Vandaele. Verder moet De Haan nog vijf kilogram restafval per inwoner verminderen om de doelstellingen voor 2030 te halen.
Afweging verschillende systemen
De gemeente onderzocht verschillende systemen om zowel de kost als de hoeveelheid afval te verminderen. Uiteindelijk koos De Haan voor een aanpassing van het huidige systeem. Vanaf 27 februari verdwijnt de grote gele restafvalzak wanneer de voorraad op is. In de toekomst werkt de gemeente alleen nog met de kleine gele restafvalzak. De bruine papieren zak voor tuinafval blijft bestaan. In een tweede fase, die van start gaat vanaf 1 januari 2027, haalt de gemeente alleen nog restafval in de kleine zak op.