Het middenstuk van de brug, dat 34 ton weegt, is vanmorgen op de brugpijlers gehesen. En dat is precisiewerk. Geert Weymeis, De Vlaamse Waterweg: “De brug moet tot op een centimeter, zelfs millimeter nauwkeurig liggen. Het is effectief wel een knap staaltje vakmanschap. Maar daarmee is de brug nog niet af. Er is zeker nog werk aan de aanloophellingen, die deels in beton worden uitgevoerd. De onderste delen moeten nog bekist worden, gegoten worden. Er is nog wel een paar maanden werk voor de brug zal klaar zijn.”

