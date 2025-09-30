Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Veurne heeft de Vlaamse Waterweg een nieuwe fietsers- en voetgangersbrug geplaatst over het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Het duurt wel nog een paar maanden voor de brug helemaal klaar is. Ze kost bijna 4 miljoen euro.
Het middenstuk van de brug, dat 34 ton weegt, is vanmorgen op de brugpijlers gehesen. En dat is precisiewerk. Geert Weymeis, De Vlaamse Waterweg: “De brug moet tot op een centimeter, zelfs millimeter nauwkeurig liggen. Het is effectief wel een knap staaltje vakmanschap. Maar daarmee is de brug nog niet af. Er is zeker nog werk aan de aanloophellingen, die deels in beton worden uitgevoerd. De onderste delen moeten nog bekist worden, gegoten worden. Er is nog wel een paar maanden werk voor de brug zal klaar zijn.”
3,8 miljoen
De brug kost 3,8 miljoen. De Vlaamse Waterweg en de stad Veurne betalen elk de helft. Elise Sticker, schepen van Openbaar Domein Veurne: “Het is de cruciale verbinding tussen twee wijken. De Nieuwstad, een hele grote wijk, en de wijk Petit Paris, met heel wat sportvoorzieningen aan het uiteinde van de Noordstraat. Dat zorgt er voor dat cruciale wijken vlot geconnecteerd worden door de brug. Het is een veilige manier voor voetgangers en fietsers om vlot van de ene wijk naar de andere te gaan.”
De naam van de nieuwe brug wordt later op de maand tijdens de gemeenteraad bekend gemaakt.