De bouw van de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke tussen de Voetbalstraat en de Noordburgweg vordert goed. Tijdens de week van 13 oktober 2025 zal de nieuwe brug met haar aanloophellingen in vijf delen op zijn plek worden gehesen.
De vijf stalen onderdelen wordt ’s nachts van het atelier van de bruggenbouwer naar Veurne gereden. De aanloophellingen worden telkens in twee delen gebracht en geplaatst. Zij zijn 21,5 en 25,5 meter lang en wegen respectievelijk 23 en 28 ton. De middenoverspanning wordt in zijn geheel aangevoerd. Dit onderdeel van 25,5 meter op 5,5 meter weegt 34 ton.
Tijdelijke verkeersmaatregelen
Om het hijswerk te kunnen uitvoeren, zullen tijdelijke verkeersmaatregelen gelden. De Nieuwpoortkeiweg en de Rozendalstraat zullen van maandag 13 oktober 2025 om 6 uur tot donderdag 16 oktober 2025 om 18 uur afgesloten zijn ter hoogte van de werf. Doorgaand verkeer moet omrijden.
Naast de tijdelijke verkeersmaatregelen op de weg, zal ook het scheepvaartverkeer tussen dinsdag 14 oktober 2025 om 6 uur en woensdag 15 oktober 2025 om 22 uur gestremd zijn.
Opening en naam
Na het plaatsen van de brugdelen, volgt nog een afwerkingsfase. Tijdens die fase wordt de brug stevig verankerd. De nieuwe brug zal volgens de actuele planning in het najaar afgewerkt zijn. De datum van de openstelling staat nog niet vast. Het stadsbestuur van Veurne zal de naam van de nieuwe brug bepalen.