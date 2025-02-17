Om het hijswerk te kunnen uitvoeren, zullen tijdelijke verkeersmaatregelen gelden. De Nieuwpoortkeiweg en de Rozendalstraat zullen van maandag 13 oktober 2025 om 6 uur tot donderdag 16 oktober 2025 om 18 uur afgesloten zijn ter hoogte van de werf. Doorgaand verkeer moet omrijden.

Naast de tijdelijke verkeersmaatregelen op de weg, zal ook het scheepvaartverkeer tussen dinsdag 14 oktober 2025 om 6 uur en woensdag 15 oktober 2025 om 22 uur gestremd zijn.

