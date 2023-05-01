Door de staking bij de openbare diensten, tegen de maatregelen van de federale regering, varen de meeste veren van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) niet uit.

Normaal zou de veerdienst aan de Visserskaai in Oostende wél uitvaren, maar daar is het weer spelbreker. Door de stevige wind en regen blijft de veerboot aan de kade. Ook morgen is er nog staking en ook dan zijn de veerdiensten getroffen, maar -als het weer het toelaat- zal de veerdienst van Oostende morgen wél gewoon uitvaren volgens het boekje.

