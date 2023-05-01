7°C
Niet sta­king, wel het weer houdt Oos­tend­se veer­dienst aan de kade

2021-07-12 00:00:00 - Elektrische veerboot vaart voor het eerst uit in Oostende

De veerdienst in Oostende is stilgelegd, al komt dat niet door de staking. Spelbreker is het slechte weer.

Door de staking bij de openbare diensten, tegen de maatregelen van de federale regering, varen de meeste veren van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) niet uit. 

Normaal zou de veerdienst aan de Visserskaai in Oostende wél uitvaren, maar daar is het weer spelbreker. Door de stevige wind en regen blijft de veerboot aan de kade. Ook morgen is er nog staking en ook dan zijn de veerdiensten getroffen, maar -als het weer het toelaat- zal de veerdienst van Oostende morgen wél gewoon uitvaren volgens het boekje.

Veerboot

