De Vaar-Wel Raveel is op traditionele wijze gedoopt. De veerboot is nu klaar om tientallen keren per dag een milieuvriendelijke oversteek te maken tussen de wandelpromenade langs de IJzermonding en het natuurdomein aan de overkant, een tocht van enkele minuten.

Burgemeester Geert Vanden Broucke: "Vroeger hadden we hier een dieselmotor en nu is dat elektrisch. Dat is fantastisch. Ik herinner mij, toen je vroeger de oversteek nam met de boot, dan gaf dat slechte geuren. Nu is dat geruisloos, reukloos. Dat is fantastisch voor het milieu."