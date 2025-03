Na de recente sluiting van The Jane blijft Bril niet stilzitten. Hoewel hij plannen heeft voor een nieuw restaurant in Antwerpen, grijpt hij deze kans om in een bijzondere setting zijn passie voor koken voort te zetten. Celestial by The Jane is een kleinschalig restaurant waar per service maximaal 26 gasten ontvangen worden.

De focus ligt op verfijnde gerechten die inspiratie halen uit de Noordzee en de Belgische terroir, met een wereldse touch. Gasten kunnen drie keer per week lunchen en vier keer dineren in een luxueuze setting. Het project is een samenwerking met hotel La Réserve, dat deze gastronomische toevoeging ziet als een waardevolle verrijking van het bestaande aanbod.