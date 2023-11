Zo'n 1.400 mensen in ons land leven op dit moment met mucoviscidose of taaislijmziekte. Dat is de meest levensbedreigende erfelijke ziekte in België. Nele Vanleeuwe uit Bredene leeft al 44 jaar met muco maar vindt dat haar ziekte te weinig bekend is. Tijdens de Europese mucoweek vraagt ze er aandacht voor.