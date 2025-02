De bouwfirma wil in de Doomanstraat een kleigroeve van vier hectare uitgraven tot een diepte van meer dan 30 meter. Dat plan stuit op kritiek van de stad en krijgt nu ook een negatief advies. De groeve zou de mobiliteit in de buurt verstoren, en de stad ziet ook graten in de duurzaamheid van het hele project. Zo zou de klei afgevoerd worden naar Nederland.