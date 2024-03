Na een banale ruzie sneed een klant de cafébaas met een kapot bierflesje in de hals. De uitbater was in kritieke toestand. Hij is nu uit zijn kunstmatige coma gehaald, maar praten lukt nog niet. Zijn zoon roept iedereen op die in de buurt was op het ogenblik van de feiten. Hij hoopt dat iemand de verdachten heeft gefilmd met een smartphone.

Eén van de drie is opgepakt en zit in de cel, de raadkamer beslist morgen over zijn aanhouding.