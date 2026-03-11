18°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist

Neder­lan­ders tan­ken in Knok­ke-Heist na ver­hoog­de ben­zi­ne­prij­zen: Als je een vol­le tank wil dan scheelt het zo’n 50 euro”

Tanktoerisme

Tanken is vanaf donderdag opnieuw een pak duurder: de maximumprijs voor benzine stijgt met 8,6 eurocent en zit daarmee op het hoogste niveau in bijna twee jaar. Toch blijft het bij ons goedkoper tanken dan in Nederland en dat zorgt voor steeds meer tanktoerisme, ook in Knokke-Heist.

Vanaf morgen stijgt de maximumprijs voor benzine met 8,6 eurocent en zit daarmee op het hoogste niveau in bijna twee jaar. In België ligt de benzineprijs toch een stuk lager dan bij onze noorderburen en dat zorgt voor tanktoerisme. In tankstation Dats 24 in Knokke-Heist, op zo'n tien minuten van de Nederlandse grens, kwamen veel Nederlanders langs. 

"Het is veel goedkoper dan in Nederland hé", klonk het bij de Nederlandse Annemieke Hamelijnck. "Als je een volle tank wil dan scheelt het zo'n 50 euro. Dus het is echt de moeite om tot hier te komen rijden en het is niet zo ver. We wonen aan het grensgebied."

Ook Chris van Rooijen uit Nederland komt er speciaal voor naar België. "Ik woon vlakbij, maar het is een stuk voordeliger. Dit is mijn vrije dag dus ik combineer het even met de mooie rit naar België. Op de snelweg in het midden van Nederland betaal je bijna 2,40 euro, maar dat verschilt natuurlijk ook waar je tankt."

Belastingen

En dat prijsverschil heeft vooral te maken met belastingen. In Nederland liggen die een stuk hoger en in België werken we met maximumprijzen. Nederlandse tankstations in de grensstreek zien hun omzet dalen, terwijl het hier net drukker wordt. Het contrast is groot bij het tankstation net over de grens. Daar is er niemand behalve één Belg. 

"Ik moet rijden naar mijn werk. Ik kom van Moerkerke (Damme) en moet naar de Nederlandse stad Vlissingen", klonk het bij Linda Fontaine. "Ik tank meestal diesel in Nederland, want in België is het duurder. Mijn collega’s van Nederland tanken benzine in België, omdat het daar goedkoper is."

De redactie
Tanktoerisme

Meest gelezen

Clarebout
Nieuws

Productie stil bij Clarebout in Nieuwkerke: honderden arbeiders tijdelijk werkloos
Brand foto
Nieuws
Update

Jeugdhuis bijna volledig verwoest door brand, 38-jarige man opgepakt voor brandstichting
Grote zoekactie met boot op Leie naar vermiste Andy De Boe (47)
Nieuws
Update

Grote zoekactie met boot op Leie naar vermiste Andy De Boe (47) afgelopen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Akkoord Soubry 1

Demir wil proefproject met Waalse werknemers uitbreiden naar meer bedrijven
Beloega3

KIJK. Beloega gespot in de buurt van Blankenbergse kust
Drukke nacht voor politiezone Westkust

Drukke nacht voor politiezone Westkust: transmigranten opgepakt en mensensmokkelaars onderschept
Abby

Abby Café bij nieuw museum draait verlies: "Extra plaats en nieuw concept nodig"
662557 d97650bf dc37 4eb9 a42d 6b38420cb58d 6c2ea5 original 1773823320

Te koop: oud gemeentehuis en brandweerkazerne
Izegem toont eerste foto's van nieuw zwembad en sportcomplex

Izegem deelt eerste foto's van nieuw zwembad en sportcomplex
Aanmelden