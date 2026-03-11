Vanaf morgen stijgt de maximumprijs voor benzine met 8,6 eurocent en zit daarmee op het hoogste niveau in bijna twee jaar. In België ligt de benzineprijs toch een stuk lager dan bij onze noorderburen en dat zorgt voor tanktoerisme. In tankstation Dats 24 in Knokke-Heist, op zo'n tien minuten van de Nederlandse grens, kwamen veel Nederlanders langs.

"Het is veel goedkoper dan in Nederland hé", klonk het bij de Nederlandse Annemieke Hamelijnck. "Als je een volle tank wil dan scheelt het zo'n 50 euro. Dus het is echt de moeite om tot hier te komen rijden en het is niet zo ver. We wonen aan het grensgebied."



Ook Chris van Rooijen uit Nederland komt er speciaal voor naar België. "Ik woon vlakbij, maar het is een stuk voordeliger. Dit is mijn vrije dag dus ik combineer het even met de mooie rit naar België. Op de snelweg in het midden van Nederland betaal je bijna 2,40 euro, maar dat verschilt natuurlijk ook waar je tankt."

Belastingen

En dat prijsverschil heeft vooral te maken met belastingen. In Nederland liggen die een stuk hoger en in België werken we met maximumprijzen. Nederlandse tankstations in de grensstreek zien hun omzet dalen, terwijl het hier net drukker wordt. Het contrast is groot bij het tankstation net over de grens. Daar is er niemand behalve één Belg.



"Ik moet rijden naar mijn werk. Ik kom van Moerkerke (Damme) en moet naar de Nederlandse stad Vlissingen", klonk het bij Linda Fontaine. "Ik tank meestal diesel in Nederland, want in België is het duurder. Mijn collega’s van Nederland tanken benzine in België, omdat het daar goedkoper is."