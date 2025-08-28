Na de schietpartij vluchtten mogelijke verdachten weg in de richting van Nederland. Bij de grensovergang in Woensdrecht werd hun nummerplaat herkend door een camera. Vervolgens ontspon zich een achtervolging.

Uiteindelijk konden om 6.41 uur vier mannen gearresteerd worden op de A16 bij Lage Zwaluwe, in de provincie Noord-Brabant. Het gaat om vier twintigers die allemaal in Nederland wonen. Volgens het parket konden de feiten vermoedelijk gelinkt worden aan het drugsmilieu.