Neder­lan­der over­ge­le­verd na moord­po­ging in Oostende

In het onderzoek naar een moordpoging in Oostende is een 25-jarige Nederlander aan België overgeleverd. Op de overlevering van drie andere verdachten is het voorlopig nog wachten. Bij de schietpartij liep een 17-jarige Oostendenaar eind augustus levensbedreigende verwondingen op.

Het incident deed zich op 28 augustus rond 4 uur voor op een appartement in de Voorhavenlaan in de Oostendse Vuurtorenwijk. Bij de schietpartij liep een 17-jarige jongen levensbedreigende verwondingen op. Het slachtoffer moest in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. 

Na de schietpartij vluchtten mogelijke verdachten weg in de richting van Nederland. Bij de grensovergang in Woensdrecht werd hun nummerplaat herkend door een camera. Vervolgens ontspon zich een achtervolging. 

Uiteindelijk konden om 6.41 uur vier mannen gearresteerd worden op de A16 bij Lage Zwaluwe, in de provincie Noord-Brabant. Het gaat om vier twintigers die allemaal in Nederland wonen. Volgens het parket konden de feiten vermoedelijk gelinkt worden aan het drugsmilieu. 

Een 25-jarige Nederlander koos als enige verdachte voor de korte overleveringsprocedure. Daardoor werd hij eerder deze week als enige al naar België overgebracht. Na verhoor werd de twintiger door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van poging tot moord. 

De verdachte zou zelf niet gevuurd hebben, maar zou zich op zijn zwijgrecht beroepen. Verder onderzoek zal meer duidelijkheid moeten brengen over zijn precieze aandeel in de feiten.

De raadkamer houdt hem een maand langer in de cel.

Nieuws

Jongeman (17) zwaar gewond na schietpartij in Oostende: 'wellicht link met drugsmilieu'
Belga

