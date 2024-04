Een 46-jarige Nederlander is door de Brugse correctionele rechtbank veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf voor zijn aandeel in een gewelddadige juwelenroof. Een werkneemster van een juwelierszaak werd thuis in Brugge overvallen, waarna de daders in Knokke juwelen ter waarde van een miljoen euro meegraaiden.