6°C
Aanmelden
Nieuws
Knokke-Heist

Natuur­be­heers­plan Roy­al Zou­te Golf Club goed­ge­keurd: waar­de­vol­le natuur blijft behouden

Zoute Golf Club

De Vlaamse overheid heeft het natuurbeheerplan type 3 voor de Royal Zoute Golf Club in Knokke-Heist goedgekeurd. Het plan geldt voor ruim 50 hectare en loopt minstens 24 jaar. De focus ligt op het behoud en herstel van waardevolle duinnatuur, waaronder duinstruweel, vastgelegde duinen en zeldzame kustduinbossen binnen het Europese Natura 2000-netwerk.

Bijzonder is dat een private partner, Compagnie het Zoute NV, samen met de gemeente en het Agentschap Natuur en Bos inzet op langdurig natuurherstel. Via het LIFE-project DUNIAS wordt ook actief werk gemaakt van de bestrijding van invasieve exoten, om kwetsbare en zeldzame vegetaties te beschermen.

Knokke-Heist telt intussen 820 hectare natuur met een goedgekeurd beheerplan, goed voor 15 procent van het grondgebied. Burgemeester Cathy Coudyser benadrukt dat de gemeente zo blijft investeren in een groene, gezonde leefomgeving waar natuur, wonen en recreatie hand in hand gaan.

De redactie

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Screenshot 20260201 203149 Whats App
Nieuws
Update

Zak met 300.000 liter mest ontploft bij landbouwbedrijf in Nieuwkerke en zorgt voor veel milieuschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden