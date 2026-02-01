Bijzonder is dat een private partner, Compagnie het Zoute NV, samen met de gemeente en het Agentschap Natuur en Bos inzet op langdurig natuurherstel. Via het LIFE-project DUNIAS wordt ook actief werk gemaakt van de bestrijding van invasieve exoten, om kwetsbare en zeldzame vegetaties te beschermen.

Knokke-Heist telt intussen 820 hectare natuur met een goedgekeurd beheerplan, goed voor 15 procent van het grondgebied. Burgemeester Cathy Coudyser benadrukt dat de gemeente zo blijft investeren in een groene, gezonde leefomgeving waar natuur, wonen en recreatie hand in hand gaan.