Natalie uit Loppem werkt in het AZ Sint-Janziekenhuis van Brugge. Naast haar gewone job reist ze regelmatig mee met Mercy Ships. Onlangs hielp ze acht weken mee als verpleegkundig vrijwilliger op een ziekenhuisschip voor de kust van Madagaskar. "We werkten die acht weken in één groep met dezelfde mensen’, vertelt Natalie. ‘Je leert iedereen kennen. Wat ook ik leuk vind aan Mercy Ships is dat iedereen elkaar gelijk behandeld. Ben je dokter, industrieel, verpleger… iedereen spreekt tegen iedereen."