Volgens Dhondt is er plaats in het politieke landschap voor een groene, progressieve partij. Zijn ambitie ligt hoog: "Groen moet terug deelnemen aan het beleid. En de weg daarnaartoe is constructieve oppositie".

“Onze ambitie is om de groene oplossingen opnieuw centraal te zetten in het beleid. En dat kan alleen maar via bestuursdeelname, zowel federaal, regionaal als lokaal. Dat is onze ambitie voor 2029 en 2030. We willen laten zien dat er een alternatief is. Zeker aan zij die zich in de steken gelaten voelen”, aldus Dhondt.

Dhondt is kandidaat-voorzitter, Waldmann is kandidaat-ondervoorzitter. “De uitdagingen voor Groen zijn zowel extern als intern. We willen ruimte maken voor diepgaand debat in de partij, en werk maken van een strakke organisatie. We moeten meer luisteren in plaats van vergaderen en vooral met ons verhaal de straat opgaan. Ik wil me als kandidaat-ondervoorzitter dus vooral richten op de interne organisatie”, vertelt Waldmann.

Bart Dhondt is uittredend schepen van Mobiliteit, 40 jaar, papa van 2 dochters en woont met zijn partner in Brussel. En Natacha Waldmann is uittredend schepen van Welzijn, 45 jaar, mama van 2 zonen en een dochter en woont met haar man in Oostende.