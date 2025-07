"Maar dat hitteplan heeft geleid tot een verkeerde perceptie bij tweedeverblijvers en dagjestoeristen," klinkt het nu in Knokke-Heist. "De beeldvorming dat de gemeente op slot gaat, waarschijnlijk gevoed door de ervaringen tijdens de blokkades in de coronaperiode, werkte twijfel in de hand bij potentiële bezoekers en veroorzaakte onrust bij handelaars. Maar niets is minder waar, klinkt het."