Vooruit-fractieleider Oskar Seuntjens vraagt om hoorzittingen over het dossier. Dat zei hij donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer. "Deze mensen verdienen niet alleen respect voor het belangrijke werk dat ze doen, maar ook perspectief op oplossingen."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.