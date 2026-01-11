Na oproep van overleden treinbestuurder: Vooruit wil hoorzittingen over welzijn NMBS-personeel
Vooruit-fractieleider Oskar Seuntjens vraagt hoorzittingen over het welzijn van het NMBS-personeel. Hij doet dat naar aanleiding van het verhaal van een treinbestuurder die recent uit het leven stapte.
De jonge treinbestuurder uit Brugge stapte vorige maand uit het leven nadat hij de afgelopen jaren twee keer een dodelijke aanrijding had meegemaakt. Volgens zijn familie, die deze week getuigde in De Standaard, liet de psychologische hulp die de NMBS naderhand bood te wensen over. Bovendien stapten de afgelopen vier maanden nog twee andere collega's uit hetzelfde depot uit het leven.
Een welzijnsenquête bij de NMBS legde vorig jaar al de problemen bloot. De werkdruk is er hoog, en vaak is er geen ruimte om alle wettelijke verlofdagen op te nemen.
Vooruit-fractieleider Oskar Seuntjens vraagt om hoorzittingen over het dossier. Dat zei hij donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer. "Deze mensen verdienen niet alleen respect voor het belangrijke werk dat ze doen, maar ook perspectief op oplossingen."
Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.