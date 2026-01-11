De dag na de laatste aanrijding moest Laurens opnieuw hetzelfde traject rijden, ditmaal met een begeleider. De dag erna was hij weer alleen. Laurens kreeg ook nauwelijks verlof op momenten dat hij er nood aan had. Chauffeurs met kinderen kregen voorrang. Volgens de broer en vader van Laurens had dit drama kunnen vermeden worden.

“Als hij beter begeleid was geweest, of de tijd gegeven hadden om dat ongeval te verwerken, was het misschien niet gebeurd”, besluit broer Tom.

