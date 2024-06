Ook voor 2025 staan er nog enkele aanpassingen op de agenda. Zo wordt het filegevoelige kruispunt Izegemsestraat-Oekensestraat heringericht. De stad wil er het kruispunt verbreden en de fietsers meer ruimte geven. Een studiebureau moet de mogelijkheden onderzoeken.

Verder wordt het fietspad in de Guido Gezellelaan breder. Langs de Moorseelsesteenweg komt er een nieuw, afgescheiden fietspad. De uitvoering daarvan is gekoppeld aan het saneringsproject van de Regenbeek. Daarnaast zal de wegversmalling in de Oekensestraat tijdens de zomermaanden een 20-tal meter worden opgeschoven. Op die manier ligt het snelheidsremmende element al voor het drukke kruispunt.