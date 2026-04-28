Over exact een half jaar is het zover: op 4 november om 15 uur gaat de vernieuwde Schouwburg in Kortrijk opnieuw open. Van 4 tot en met 8 november organiseert de stad samen met het schouwburgteam een uitgebreid openingsfestival dat meteen ook de start vormt van het nieuwe cultuurseizoen. Volgens directeur Alexander Ververken wordt de heropening een totaalbeleving: “Er zullen grote concerten zijn, maar ook intieme voorstellingen, workshops en kleine dj-sets op verrassende plekken in het gebouw.”

Tijdens het openingsfestival staan naast betalende voorstellingen ook heel wat gratis activiteiten op het programma, zoals rondleidingen en een blik achter de schermen. Op zaterdag 7 november staat alvast een grote naam uit de muziekwereld op het podium, maar die wordt pas later bekendgemaakt.