Na drie jaar reno­ve­ren: Schouw­burg in Kort­rijk opent haar deu­ren op 4 novem­ber 2026

Na bijna drie jaar renoveren opent Schouwburg Kortrijk op woensdag 4 november opnieuw de deuren. De heropening wordt gevierd met een vijfdaags festival vol voorstellingen, rondleidingen en gratis activiteiten.

De renovatie van het gebouw uit 1920 zit intussen in de laatste fase. Binnen wordt volop gewerkt aan de afwerking, waarna nog theatertechnieken en horecavoorzieningen worden geïnstalleerd. Daarna volgt een test- en inregelperiode. De werken duurden in totaal bijna drie jaar. Het oorspronkelijke budget van 18 miljoen euro liep daarbij op tot 26 miljoen euro.

“Na covid zijn de grondstofprijzen enorm gestegen en kwamen er bijkomende eisen, zoals rond ventilatie”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe. “Maar het blijft een ontmoetingsplek in het hart van de stad. Dan is deze investering het meer dan waard.”

Nieuwe zalen en extra comfort

De vernieuwde schouwburg krijgt een eigentijdse uitstraling en extra comfort. De grote zaal, voortaan ‘Oaas’, biedt plaats aan 800 zittende toeschouwers en tot 1.100 mensen in een vlakkevloersetting met beweegbare vloer. Daarnaast is er met ‘Utoop’ een nieuwe daktheaterzaal voor zo’n 200 bezoekers. Ook achter de schermen zijn er moderne loges en faciliteiten voor artiesten. Op het gelijkvloers komt een cultuurcafé.

Over exact een half jaar is het zover: op 4 november om 15 uur gaat de vernieuwde Schouwburg in Kortrijk opnieuw open. Van 4 tot en met 8 november organiseert de stad samen met het schouwburgteam een uitgebreid openingsfestival dat meteen ook de start vormt van het nieuwe cultuurseizoen. Volgens directeur Alexander Ververken wordt de heropening een totaalbeleving: “Er zullen grote concerten zijn, maar ook intieme voorstellingen, workshops en kleine dj-sets op verrassende plekken in het gebouw.”

Tijdens het openingsfestival staan naast betalende voorstellingen ook heel wat gratis activiteiten op het programma, zoals rondleidingen en een blik achter de schermen. Op zaterdag 7 november staat alvast een grote naam uit de muziekwereld op het podium, maar die wordt pas later bekendgemaakt.

“Dit gebouw hunkert opnieuw naar artiesten en publiek”, zegt schepen van Cultuur Felix De Clerck. “Met deze vernieuwing is de schouwburg helemaal klaar voor de toekomst.”

Na het openingsfestival gaat meteen het nieuwe cultuurseizoen van start, met een gevarieerd aanbod aan theater, muziek, dans en familievoorstellingen.

Kate Baert

