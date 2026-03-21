Pietro Iacopucci (48) is een bekende naam in de stad Waregem, want bijna 20 jaar lang was hij schepen in de stad. Nu gaat hij aan de slag als algemeen directeur van woonmaatschappij Vivus. De sociale huisvestigingsmaatschappij beheert in acht gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen duizenden woningen voor gezinnen met een beperkt inkomen.

Iacopucci kan zijn functie als schepen niet combineren met directeur zijn, omdat de stad een van de vennoten is. Hij start officieel met zijn nieuwe job op 1 juli. Wie hem zal opvolgen, zal komende maandag duidelijk worden. De partij mag los van de resultaten een kandidaat naar voren schuiven.