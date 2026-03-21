Na bijna 20 jaar stopt Pietro Iacopucci (48) als schepen in Waregem

Bijna 20 jaar lang was Pietro Iacopucci (48) uit Beveren-Leie (Waregem) schepen van de stad Waregem. Nu wordt hij algemeen directeur van woonmaatschappij Vivus. Dat betekent dat hij zijn schepenambt moet neerleggen. 

Pietro Iacopucci (48) is een bekende naam in de stad Waregem, want bijna 20 jaar lang was hij schepen in de stad. Nu gaat hij aan de slag als algemeen directeur van woonmaatschappij Vivus. De sociale huisvestigingsmaatschappij beheert in acht gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen duizenden woningen voor gezinnen met een beperkt inkomen. 

Iacopucci kan zijn functie als schepen niet combineren met directeur zijn, omdat de stad een van de vennoten is. Hij start officieel met zijn nieuwe job op 1 juli. Wie hem zal opvolgen, zal komende maandag duidelijk worden. De partij mag los van de resultaten een kandidaat naar voren schuiven. 

