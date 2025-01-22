Na aanhoudende problemen: bijna 200 appartementen en woningen in wijk Venning krijgen warmtepompen
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
De bijna 200 appartementen en woningen in de sociale woonwijk Venning in Kortrijk krijgen tegen de winter allemaal warmtepompen. Volgens de sociale woonmaatschappij is dat de enige manier om de aanhoudende problemen met de centrale verwarmingsinstallatie op te lossen.
Tien jaar geleden bouwt de sociale woonmaatschappij in de sociale woonwijk Venning een collectieve verwarmingsketel op gas in combinatie met een biomassacentrale die brandt op houtsnippers. Maar sinds kerst 2024 is er een lek en zijn er problemen met verstopte leidingen. En die raken maar niet opgelost. Mensen zitten zo soms in de kou.
Thomas Raes, SW: “De enige mogelijkheid is om heel Venning open te leggen en alle leidingen te vervangen. Dit gaan we niet doen. Mensen hebben daar geen behoefte aan. We hebben een alternatief dat financieel haalbaar is voor ons. We gaan overstappen, het geweer van schouder veranderen. We gaan iedere woning voorzien van een individuele warmtepomp.”
Ook voordelen
Alle bewoners kregen ondertussen een brief in de bus. Zodra ze een aannemer hebben organiseert de sociale woonmaatschappij SWplus een bewonersvergadering. Volgens de woonmaatschappij heeft zo'n individuele warmtepomp ook voordelen. Zo kunnen ze defecten sneller aanpakken En er zijn ook voordelen voor de huurders. “Er was een collectief systeem waar er een collectieve afrekening kwam naar alle bewoners. Dat valt nu weg. Iedereen zal zijn eigen verbruik zelf in de hand hebben. Daarmee zorgen we dat er een transparante manier van afrekenen van energie kan gebeuren.”