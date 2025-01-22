Tien jaar geleden bouwt de sociale woonmaatschappij in de sociale woonwijk Venning een collectieve verwarmingsketel op gas in combinatie met een biomassacentrale die brandt op houtsnippers. Maar sinds kerst 2024 is er een lek en zijn er problemen met verstopte leidingen. En die raken maar niet opgelost. Mensen zitten zo soms in de kou.

Thomas Raes, SW: “De enige mogelijkheid is om heel Venning open te leggen en alle leidingen te vervangen. Dit gaan we niet doen. Mensen hebben daar geen behoefte aan. We hebben een alternatief dat financieel haalbaar is voor ons. We gaan overstappen, het geweer van schouder veranderen. We gaan iedere woning voorzien van een individuele warmtepomp.”

