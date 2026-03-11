Met projectontwikkelaar Miix heeft het gebouw nu een nieuwe eigenaar die de locatie gaat herontwikkelen. “We gaan dit stuk van de Christus-Koningwijk helemaal opknappen”, aldus Darel Torremans van Miix. “De bedoeling is om de site nieuw leven in te blazen met een focus op wonen, werken en mogelijk ook wat horeca.”

Eerste tijdelijke invulling

In afwachting van de precieze plannen gaat De Republiek, samen met Miix en enkele andere partijen, op zoek naar verschillende tijdelijke invullingen. Daarnaast wordt het gebouw vanaf september ook deels ter beschikking gesteld van Kunsthumaniora Brugge.

Dirk De fauw, Burgemeester Brugge: “Het is zonde dat deze waardevolle plek – een mooie locatie op wandelafstand van het historisch centrum – jarenlang geen toekomstperspectief had. Daar gaan we nu werk van maken. De bedoeling is om er een nieuw stadsdeel te creëren, met een focus op wonen, werken en mogelijk ook wat horeca of buurtondersteunende functies. Daar willen we tegen het najaar de eerste concrete plannen voor uittekenen.”

Weggegooid belastinggeld

Kamerlid en schepen Brugge Franky Demon: ""Als Kamerlid en als Brugs schepen ben ik bijzonder tevreden dat er eindelijk een toekomst komt voor het voormalige Financiëncentrum. Jarenlang stond deze grote en centraal gelegen site leeg, terwijl de federale overheid er wel jaarlijks bijna 2,5 miljoen euro huur voor betaalde. Volgens de cijfers die ik in de zomer van 2024 opvroeg, werd er sinds 2017 al meer dan 18,5 miljoen euro belastinggeld verloren aan het gebouw."

"Ik heb daarom al in 2024 aangedrongen op een nieuwe invulling voor deze site. Het is positief dat er nu eindelijk beweging komt. Tegelijk toont dit dossier opnieuw aan dat de leegstand van federale overheidsgebouwen een structureel probleem blijft. In heel België staat vandaag nog altijd meer dan 380.000 m² (cijfers: september 2025) federale kantoorruimte geheel of gedeeltelijk leeg. Het is dus hoog tijd dat de federale overheid haar patrimonium efficiënter beheert en leegstaande gebouwen sneller een nieuwe bestemming geeft."