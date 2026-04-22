Na 7 jaar discussiëren: geeft minister Brouns vandaag groen licht voor Ventilus?
© Belga
Zeven jaar na de eerste plannen voor de hoogspanningslijn Ventilus blijft het dossier voor beroering zorgen. Vandaag geeft Vlaams minister Jo Brouns zijn advies over het project, terwijl duizenden bezwaren nog hangende zijn bij de Raad van State. Zo verliep het dossier tot op vandaag.
Op 1 april 2019 stelde netbeheerder Elia voor het eerst het Ventilus-project voor, een nieuwe hoogspanningsverbinding in West-Vlaanderen. Al snel ontstond discussie over het tracé, dat in een referentiescenario grotendeels gebundeld zou worden met bestaande infrastructuur langs de E403.
“Vanuit het principe van goede ruimtelijke ordening moeten we eerst bestaande hoogspanningslijnen gebruiken. Als die er niet zijn, moeten we bundelen met andere lineaire infrastructuren,” klonk het bij Elia. “In dit scenario wordt een groot stuk van de lijn gebundeld met de E403.”
Onrust bij omwonenden en lokaal verzet
Vooral het vooruitzicht van bovengrondse hoogspanningslijnen zorgde voor onrust bij omwonenden. Zij vrezen onder meer gezondheidsrisico’s, visuele hinder en een daling van de waarde van hun woningen.
“Dat zien we eigenlijk niet zitten: boven ons hoofd, boven onze woning of ons bedrijf, of op 200 meter ervan. Het is totaal niet bekend wat de gevolgen daarvan zijn,” reageerde een buurtbewoonster.
Actiegroepen kregen steun van verschillende gemeentebesturen, waardoor het dossier politiek vast kwam te zitten.
Beslissing in 2023: grotendeels bovengronds
Na jaren van onderzoek, onder meer door een onafhankelijke intendant en een Duitse expert, besliste de Vlaamse regering in 2023 dat Ventilus grotendeels bovengronds zal worden aangelegd.
Die beslissing stuitte op felle kritiek. “We hebben vanaf dag één moord en brand geschreeuwd, maar we zijn nooit gehoord,” zei Ben Vandenberghe van Skyline Communications in 2023. Ook actiegroepen kondigden juridische stappen aan: “Het dossier sleept al vier jaar aan. Met procedures zijn we nog jaren zoet.”
Dit is het traject van de toekomstige hoogspanningslijn Ventilus.
Duizenden bezwaren en procedures
Intussen zijn meer dan 3.500 bezwaren ingediend tegen het ruimtelijk uitvoeringsplan, samen met 25 vernietigingsprocedures bij de Raad van State. Een uitspraak daarover blijft voorlopig uit.
Advies Brouns als volgende stap
Netbeheerder Elia wacht niet af en splitste het project op in vijf afzonderlijke vergunningsaanvragen. Het advies van minister Brouns, dat vandaag wordt verwacht, vormt daarin een belangrijke volgende stap.
Toch blijft het onzeker wanneer er definitief duidelijkheid komt. De Raad van State spreekt zich naar verwachting pas na de zomer uit over de lopende procedures. Zeven jaar na de eerste plannen blijft het Ventilus-dossier dus een van de meest beladen infrastructuurprojecten in West-Vlaanderen.