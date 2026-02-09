In de kazerne van Sint-Kruis bij Brugge zijn eind januari 25 leerling-militairen gestart met hun basisopleiding. Daarmee wordt de site voor het eerst in 33 jaar opnieuw gebruikt voor militaire vorming. De jongeren hebben zich vrijwillig aangemeld en de belangstelling voor de opleiding was groot. Tijdens de eerste weken van de opleiding ligt de nadruk op teamwork, fysieke en mentale weerbaarheid en de basis van militaire vaardigheden. Zo stonden er onder meer kaartoefeningen op het programma.

Enkele jaren geleden waren er nog plannen om de marinekazerne een andere invulling te geven, maar die plannen zijn niet doorgegaan. Met de nieuwe lichting leerling-militairen krijgt de site nu opnieuw een militaire functie.