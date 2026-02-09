8°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Na 33 jaar nieuw leven in kazer­ne van Sint-Kruis: 25 jon­ge­ren star­ten mili­tai­re basisopleiding

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Voor het eerst in 33 jaar krijgen leerling-militairen opnieuw hun basisopleiding in de kazerne van Sint-Kruis, bij Brugge. Sinds eind januari volgen 25 jongeren er een intensief traject met aandacht voor teamwork, fysieke en mentale weerbaarheid en militaire vaardigheden.

In de kazerne van Sint-Kruis bij Brugge zijn eind januari 25 leerling-militairen gestart met hun basisopleiding. Daarmee wordt de site voor het eerst in 33 jaar opnieuw gebruikt voor militaire vorming. De jongeren hebben zich vrijwillig aangemeld en de belangstelling voor de opleiding was groot. Tijdens de eerste weken van de opleiding ligt de nadruk op teamwork, fysieke en mentale weerbaarheid en de basis van militaire vaardigheden. Zo stonden er onder meer kaartoefeningen op het programma.

Enkele jaren geleden waren er nog plannen om de marinekazerne een andere invulling te geven, maar die plannen zijn niet doorgegaan. Met de nieuwe lichting leerling-militairen krijgt de site nu opnieuw een militaire functie.

Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Defensie

Meest gelezen

Brand fruitschur
Nieuws
Update

Loodsbrand Ledegem: houtkachel is wellicht boosdoener, buren kunnen later vandaag naar huis
Brand avelgem 01
Nieuws
Update

Appartement boven optiekzaak in Avelgem onbewoonbaar na brand
Verdacht overlijden stone factory Bissegem
Nieuws
Update

Man (60) die dood teruggevonden werd in Bissegem vertoont tekenen van geweld: zaakvoerder knipt enkelband door en vlucht

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

GFT bakjes Brugge - afval

Na commotie in Brugge: GFT-bakje bestellen kan vanaf vandaag
De meers waregem

Waregem hervormt woonzorgcentrum De Meers: 25 bedden geschrapt, minder interimkrachten
2021-09-26 00:00:00 - Transfo op stelten tijdens eerste fuif sinds corona

63 jongeren worden Fuifbuddie en versterken veilig uitgaan in Kortrijk
Ziekte

West-Vlamingen minst kort ziek, maar provincie telt meeste langdurig afwezigen
groepsaankoop gas en elektriciteit

Al 71.000 inschrijvingen voor groepsaankoop groene stroom en gas
Bar73 brugge

Brugse recherche betrapt drugsdealer in pand in Langestraat
Aanmelden