De beslissing om te stoppen met het festival heeft hoe dan ook niets te maken met het financiële plaatje. In de organisatie van Dreambeats kruipt er jaarlijks heel wat tijd, en net daar wringt het schoentje. De organisatoren willen die tijd nu liever investeren in hun gezin en professionele carrières. Daarom kiezen ze ervoor om te stoppen op hun hoogtepunt. Ze beloven dan ook van de laatste editie op 28 juni 2025 de beste ooit te maken. Daarna valt het doek definitief over Dreambeats.