De N8 gaat in Menen over de Kortrijkstraat, de Grote Markt, de Ieperstraat en de Yvonne Serruysstraat. Nu de stad die weg kan beheren kan ze haar warmtenet uitrollen, en ook de heraanleg van de Grote Markt zal makkelijker te realiseren zijn.

“Die overdracht is een logische stap”, zegt Vlaams parlementslid Griet Vanryckegem van N-VA. Ze is nu oppositieraadslid, maar was tot voor kort schepen in Menen.