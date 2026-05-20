Als bij wonder geen doden: N37 in Ardooie afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagen
Op de Pittemsestraat (N37) in Ardooie is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd in de buurt van diepvriesbedrijf D’Arta. Bij het ongeval zijn meerdere voertuigen betrokken, waaronder ook een vrachtwagen die op zijn zij terechtkwam.
Volgens de eerste informatie kwam de vrachtwagen uit de richting van Tielt. De bestuurder zou even van de weg afgeweken zijn. Toen hij opnieuw de rijweg wilde oprijden, kreeg de vrachtwagen vermoedelijk een klapband. Daarna volgde een botsing met twee andere voertuigen, waarna de vrachtwagen kantelde.
Geen dodelijke slachtoffers
Verschillende mensen moesten uit hun voertuig bevrijd worden en liepen verwondingen op. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Dodelijke slachtoffers vielen er volgens de huidige informatie niet. Over de ernst van de verwondingen is voorlopig nog niets bekend.
De brandweer meldt verder nog dat de rijweg volledig afgesloten is voor het verkeer. Dat zal mogelijk nog een eind duren aangezien de vrachtwagen geladen was met 32 ton wortelen. Die moeten eerst gelost worden vooraleer de takelwerken kunnen beginnen.