33°C
Aanmelden
Nieuws
 | update 
Ardooie

Als bij won­der geen doden: N37 in Ardooie afge­slo­ten na zwaar onge­val met vrachtwagen

Ongeval Ardooie 3

Op de Pittemsestraat (N37) in Ardooie is vanmiddag een zwaar verkeersongeval gebeurd in de buurt van diepvriesbedrijf D’Arta. Bij het ongeval zijn meerdere voertuigen betrokken, waaronder ook een vrachtwagen die op zijn zij terechtkwam.

Het ongeval gebeurde op de N37 in Ardooie, ter hoogte van diepvriesbedrijf D’Arta. Bij het ongeval waren meerdere voertuigen betrokken, waaronder een vrachtwagen die op zijn zij terechtkwam.

Volgens de eerste informatie kwam de vrachtwagen uit de richting van Tielt. De bestuurder zou even van de weg afgeweken zijn. Toen hij opnieuw de rijweg wilde oprijden, kreeg de vrachtwagen vermoedelijk een klapband. Daarna volgde een botsing met twee andere voertuigen, waarna de vrachtwagen kantelde.

Ongeval Ardooie 3

Geen dodelijke slachtoffers

Verschillende mensen moesten uit hun voertuig bevrijd worden en liepen verwondingen op. Zij zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Dodelijke slachtoffers vielen er volgens de huidige informatie niet. Over de ernst van de verwondingen is voorlopig nog niets bekend. 

De brandweer meldt verder nog dat de rijweg volledig afgesloten is voor het verkeer. Dat zal mogelijk nog een eind duren aangezien de vrachtwagen geladen was met 32 ton wortelen. Die moeten eerst gelost worden vooraleer de takelwerken kunnen beginnen. 

Ongeval Ardooie 2
Ongeval Ardooie 4
Redactie
Ongeval

Meest gelezen

Ongeval
Nieuws

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle
Sinksenrommelmarkt
Nieuws

1400 standhouders op Sinksenrommelmarkt: bezoekers kopen steeds prijsbewuster
Ouders van Arno uit Knokke-Heist in onzekerheid nadat zoon op zee werd opgepakt door Israëlische troepen
Nieuws

Ouders van Arno (34) uit Knokke-Heist in onzekerheid nadat zoon op zee werd opgepakt door Israëlische troepen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

239 BB LINKS agressiecrisisoverleg

Vakbonden en De Lijn willen extra veiligheidsmaatregelen na zware vechtpartij op kusttram
ongeval A19

Filevorming tussen Wervik en Menen na ongeval op A19
Spoorlopen Torhout
Update

Man gewond na gevaarlijk spoorlopen in Torhout
Roeselare brand Vanheede

Grote interventie bij afvalbedrijf in Roeselare na chemische brand
Brand Aarsele

Appartement in Aarsele loopt schade op na brand op terras
Plopsafile

Nieuwe verkeersaanpak rond Plopsaland werpt vruchten af
Aanmelden