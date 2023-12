Eva Ryde wordt de running mate van Sander Loones. Zij is vandaag schepen in de stad Ieper en zal op de Vlaamse lijst de tweede plaats innemen.



De top vijf wordt vervolledigd door Bert Maertens, Vlaams Parlementslid en burgemeester in Izegem (plaats 3), Gijs Degrande, voormalig schepen in Beernem en fractiemedewerker buitenlands beleid in het Vlaams parlement (4) en Griet Van Ryckeghem, schepen in Menen (5).

De lijstduwers Vlaams zijn huidige volksvertegenwoordigers Cathy Coudyser uit Knokke-Heist en Wilfried Vandaele, de burgemeester van De Haan.