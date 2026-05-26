N‑VA vraagt meer aandacht voor toekomst van rallysport in Vlaanderen
De N-VA vraagt dat de politiek blijvend aandacht heeft voor de toekomst van de rallysport in Vlaanderen. Vlaams parlementsleden Andy Pieters en An Hermans bezoeken zondag de ORC Canal Rally in Oostrozebeke om dat pleidooi kracht bij te zetten. Volgens de partij hoort gemotoriseerde sport, net als de koers, bij de Vlaamse sportcultuur.
De N-VA wil dat er niet alleen aandacht gaat naar permanente rallycross- en motorcrossterreinen, maar ook naar rallywedstrijden op de afgesloten openbare weg. Volgens Vlaams parlementsleden Andy Pieters en An Hermans staat die vorm van autosport steeds meer onder druk door klimaat-, milieu-, mobiliteits- en vergunningsbeleid.
“In ons land mogen sportwedstrijden voor auto’s op de openbare weg enkel georganiseerd worden wanneer de burgemeester daarvoor een vergunning geeft”, zeggen Pieters en Hermans. “De overheid moet zich ervan vergewissen dat alle nodige veiligheidsmaatregelen voorzien zijn vooraleer zo’n vergunning wordt uitgereikt.”
Burgemeesters ondersteunen
Volgens de N-VA spelen burgemeesters een cruciale rol in het voortbestaan van de rallysport. Zij moeten afwegen of een wedstrijd veilig kan plaatsvinden op hun grondgebied. Daarom vindt de partij dat lokale besturen voldoende ondersteund moeten worden.
“Het is belangrijk om burgemeesters voldoende te ondersteunen bij die afweging. Zo voorkomen we dat de sport ooit volledig doodgeknepen wordt.”
Een publicatie van het Nationaal Crisiscentrum, waarin de regels rond rallywedstrijden gebundeld zijn, is volgens de partij een goed voorbeeld van ondersteuning. Die moet helpen om veiligheid en sport beter met elkaar te verzoenen.
Rally Oostrozebeke
Pieters en Hermans bezoeken zondag de 18de ORC Canal Rally. Die vindt plaats op het grondgebied van Wielsbeke, Oostrozebeke, Harelbeke, Meulebeke en Tielt. Zaterdag zijn er al gereglementeerde verkenningen.
Met hun bezoek willen de N-VA-parlementsleden de rallysport onder de aandacht brengen en benadrukken dat volgens hen ook wedstrijden op de afgesloten openbare weg een toekomst moeten krijgen in Vlaanderen.