De N-VA wil dat er niet alleen aandacht gaat naar permanente rallycross- en motorcrossterreinen, maar ook naar rallywedstrijden op de afgesloten openbare weg. Volgens Vlaams parlementsleden Andy Pieters en An Hermans staat die vorm van autosport steeds meer onder druk door klimaat-, milieu-, mobiliteits- en vergunningsbeleid.

“In ons land mogen sportwedstrijden voor auto’s op de openbare weg enkel georganiseerd worden wanneer de burgemeester daarvoor een vergunning geeft”, zeggen Pieters en Hermans. “De overheid moet zich ervan vergewissen dat alle nodige veiligheidsmaatregelen voorzien zijn vooraleer zo’n vergunning wordt uitgereikt.”