2. Kiesdistrict: Ieper-Oostende-Diksmuide

Voor dit district trekt Wim Aernoudt de lijst. De 56-jarige zetelt al twaalf jaar in de provincieraad en in de gemeenteraad van Gistel. Ook hij gaat voluit voor bestuur.

Ook hier is er plaats voor een mix van jong en oud verspreid over het hele kiesdistrict. Onder de elf kandidaten vinden we met Staf Sys zelfs een negentienjarige. Voormalig Schepen en OCMW-voorzitter Ward Dierickx is het ouderdomsdeken (75).

Net als in Kortrijk-Roeselare-Tielt is ook hier een opvallende rol weggelegd voor de lijstduwers: Luc Coupillie (68) uit Diksmuide en kersvers Vlaams parlementslid Eva Ryde uit Ieper (39) nemen deel aan de provincieraadsverkiezingen. 'Luc en Eva zijn twee gevestigde waarden van de N-VA in West-Vlaanderen en hebben een pak politieke ervaring. Bovendien haalde Eva op 9 juni 2024 een zeer sterke persoonlijke score in onze regio en werd ze verkozen tot Vlaams volksvertegenwoordiger. We zijn blij dat Eva en Luc onze lijst willen duwen', besluit lijsttrekker Aernoudt.

De volledige lijst: