Het verkiezingsteam telt twintig nieuwe leden en heeft een gemiddelde leeftijd van 51 jaar, klinkt het in een persbericht. De jongste kandidaat is de 18-jarige Arnout Vandenbulcke, op plek 24. De 82-jarige Etienne Kimpe is de oudste kandidaat, op plek 18. Uit een bevraging van N-VA blijkt dat veiligheid voor de inwoners van Menen de grootste prioriteit is. Daarom staat dat thema voor de partij bovenaan in het verkiezingsprogramma.