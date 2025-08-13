Het vaartuig, een eurokotter van 24 meter, werd in 1991 in Nederland gebouwd en de afgelopen maanden volledig opgeknapt door de familie Baert. Het schip kreeg onder meer een nieuw dek en visruim, een gereviseerde motor en werd in de typische blauw-witte kleuren geschilderd.

“Het is een schip dat veel polyvalenter is dan ons vorige. We kunnen garnalen, langoustines en zelfs inktvis aan. We noemen het nu ons eilandje, en dat is het ook wel”, zegt schipper Bernd Baert.