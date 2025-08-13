N.88 Dré versterkt vloot Nieuwpoortse vismijn: capaciteit stijgt met 25%
De Nieuwpoortse vissersvloot heeft er een nieuwe aanwinst bij. Vanochtend bood de N.88 Dré voor het eerst zijn vangst aan op de veiling in de vismijn. Het schip, bemand door schipper Bernd Baert en zijn zoon Yoshi, is meteen officieel opgenomen in de vloot.
Het vaartuig, een eurokotter van 24 meter, werd in 1991 in Nederland gebouwd en de afgelopen maanden volledig opgeknapt door de familie Baert. Het schip kreeg onder meer een nieuw dek en visruim, een gereviseerde motor en werd in de typische blauw-witte kleuren geschilderd.
“Het is een schip dat veel polyvalenter is dan ons vorige. We kunnen garnalen, langoustines en zelfs inktvis aan. We noemen het nu ons eilandje, en dat is het ook wel”, zegt schipper Bernd Baert.
De naam Dré is trouwens een eerbetoon aan de overleden broer van Bernd Baert. De komende maanden zal het schip actief zijn in de mattenvisserij op Het Kanaal, later dit jaar schakelt de bemanning over naar bordenvisserij.
"Gezonde competitie"
De eerste verkoop trok heel wat aandacht. Het eerste kistje met een tarbot van meer dan 2 kilogram werd online gekocht door vishandel Desmet uit Breskens, voor 219,81 euro per kilogram. Daarmee werd het Nederlandse bedrijf officieel peter van de N.88 Dré. Burgemeester Kris Vandecasteele benadrukt het belang van zo’n moment: “De eerste verkoop van een nieuw schip is altijd bijzonder. Dat zorgt voor gezonde competitie en brengt onze vissersgemeenschap samen.”
Capaciteit stijgt met 25%
Ook voor de vismijn is de komst van een extra schip goed nieuws. “We hebben drie vaste aanvoerders. Met dit vierde vaartuig stijgt onze capaciteit met 25 procent. Dat geeft een mooi vooruitzicht voor de komende jaren”, zegt veilingmeester Philip Rathe.