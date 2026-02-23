Het was dan ook bijzonder druk in Abby. Volgens schepen van Cultuur Felix De Clerck overtreffen de bezoekersaantallen de verwachtingen. “De eerste tentoonstelling haalde rond de 40.000 bezoekers. De cijfers voor deze expo moeten nog volgen, maar telkens ik hier kom, zie ik enorm veel volk. Ik denk dat dit opnieuw een groot succes wordt.”

In het weekend ontvangt het museum doorgaans tussen 800 en 1.000 bezoekers per dag. Tijdens de week ligt dat lager, al vinden steeds meer scholen en groepen de weg naar Abby. Het museum blijkt bovendien een stimulans voor het stadstoerisme.

“Ik hoor vaak dat mensen zeggen: ‘We kenden Kortrijk niet en zijn speciaal voor de tentoonstelling gekomen.’ Soms komen ze uit het buitenland, soms van elders in Vlaanderen. Ze zijn aangenaam verrast, niet alleen door het museum maar ook door de stad. Velen geven aan dat ze volgende keer een weekendje Kortrijk plannen”, zegt directeur Sarah Keymeulen.

Naast tentoonstellingen zet Abby ook in op beleving. Zo vereeuwigt de Kortrijkse tattoo-artiest Luc Leplae een middeleeuwse tattoo op de huid van bezoekers en leest kunstenaar Joris Van de Moortel de toekomst met zelfontworpen tarotkaarten. Het museum wil zich profileren als een speels en laagdrempelig huis waar iedereen kunst kan beleven via verschillende ateliers.

Vanaf 3 april start ‘Abby & Friends’. Daarbij nodigt het museum bevriende kunstorganisaties uit om eigen tentoonstellingen op te zetten.