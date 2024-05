Het project is een initiatief van woonmaatschappij IMPULS in samenwerking met Girls ’n Cans en Designregio Kortrijk en neemt bezoekers mee langs verschillende gevels in sociale wijken regio Menen en Wervik. Er werden fiets- en wandelroutes langs de werken uitgestippeld die mensen de hele zomer lang laten genieten van kunst en beweging.



Het doel? De buurten verbinden met kunst op een unieke en toegankelijke manier. De organisatoren zijn zich ervan bewust dat sociale woonwijken vaak niet de populairste en mooiste omgevingen zijn die we ons kunnen inbeelden. Ze willen op deze manier bewijzen dat het er toch bruist het er van creativiteit en culturen. De verschillende routes zijn ook terug te vinden op de website.