Het ongeval gebeurde rond 7.30 uur op de Rijksweg. Een wagen die uit de richting van Kuurne kwam, wilde links afslaan naar de Hulstemolenstraat. Daarbij kwam het tot een aanrijding met een motorrijder die uit de tegenovergestelde richting naderde.

De 49-jarige motorrijder uit Torhout kwam hard ten val en liep meerdere breuken op. Hij was bij bewustzijn en kreeg ter plaatse de eerste zorgen. Daarna werd hij overgebracht naar AZ Delta in Rumbeke. De man verkeerde niet in levensgevaar. De bestuurder van de wagen bleef ongedeerd, maar was erg aangedaan door het ongeval. De politie leidde het verkeer tijdelijk om, waardoor er plaatselijk lichte hinder was tijdens de ochtendspits.