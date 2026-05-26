Motorrijder sterft na ongeval tijdens politieachtervolging in Westouter
In Westouter, bij Heuvelland, is zaterdagavond een motorrijder om het leven gekomen na een zwaar ongeval. De man werd op dat moment achtervolgd door de politie. Waarom de achtervolging precies was gestart, is nog niet duidelijk.
Het ongeval gebeurde zaterdagavond rond 22.45 uur langs de Dikkebusseweg, ter hoogte van Westouter. De politie had kort daarvoor in de buurt van Ieper de achtervolging ingezet op een sportieve motorfiets met Franse nummerplaat.
De achtervolging ging via de Dikkebusseweg richting Heuvelland. Even voorbij het kruispunt met de Rodebergstraat, net voor de dorpskern van Loker, liep het fout.
Geparkeerde wagen
De motorrijder botste tegen de achterkant van een geparkeerde wagen. Door de zware klap werd de auto vooruit geduwd tot tegen een verlichtingspaal. De motorrijder kwam zwaar ten val.
De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De man overleed ter plaatse. Het zou vermoedelijk gaan om een man met de Franse nationaliteit.
Onderzoek lopende
Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Ook een wetsdokter kwam ter plaatse.
De Dikkebusseweg bleef na het ongeval nog urenlang afgesloten voor het verkeer. Waarom de politie de motorrijder achtervolgde, wordt nog verder onderzocht.