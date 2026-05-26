Aanmelden
Nieuws
Heuvelland

Motor­rij­der sterft na onge­val tij­dens poli­tie­ach­ter­vol­ging in Westouter

Heuvelland moto ongeval

In Westouter, bij Heuvelland, is zaterdagavond een motorrijder om het leven gekomen na een zwaar ongeval. De man werd op dat moment achtervolgd door de politie. Waarom de achtervolging precies was gestart, is nog niet duidelijk.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond rond 22.45 uur langs de Dikkebusseweg, ter hoogte van Westouter. De politie had kort daarvoor in de buurt van Ieper de achtervolging ingezet op een sportieve motorfiets met Franse nummerplaat.

De achtervolging ging via de Dikkebusseweg richting Heuvelland. Even voorbij het kruispunt met de Rodebergstraat, net voor de dorpskern van Loker, liep het fout.

Geparkeerde wagen

De motorrijder botste tegen de achterkant van een geparkeerde wagen. Door de zware klap werd de auto vooruit geduwd tot tegen een verlichtingspaal. De motorrijder kwam zwaar ten val.

De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten. De man overleed ter plaatse. Het zou vermoedelijk gaan om een man met de Franse nationaliteit.

Onderzoek lopende

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Ook een wetsdokter kwam ter plaatse.

De Dikkebusseweg bleef na het ongeval nog urenlang afgesloten voor het verkeer. Waarom de politie de motorrijder achtervolgde, wordt nog verder onderzocht.

Axel Ballekens

Meest gelezen

Ongeval Ardooie 3
Nieuws
Update

Als bij wonder geen doden: N37 in Ardooie afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagen
Koksijdeonweer
Nieuws

Dan toch: regen en onweer aan zee, buienlijn trekt verder door
Lotto
Nieuws

Kans definitief verkeken: Blankenbergse lottowinnaar kwam miljoenen nooit ophalen

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

BMW - luxewagen

Autodieven viseren luxewagens van De Panne tot Kortrijk: "installeer extra track-and-tracesystemen"
Assisen kindermoord Brugge

Babylijkje verstopt in vuilniszak op zolder, maar toch gaat verdediging voor schuldig verzuim
Flitsen - Flitsmarathon

Hier flitst poli­tie­zo­ne RIHO in de maand juni in Roe­se­la­re, Ize­gem en Hooglede
Milieuvignet Rijsel

Frans milieuvignet blijft nodig: afschaffing verworpen door Franse Constitutionele Raad
Transmigranten

Daarom blijven mensensmokkelaars (voorlopig?) wellicht weg van onze kust
Transmigranten Knokke Heist 1

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vreest net meer slachtoffers door strengere aanpak mensensmokkel
Aanmelden