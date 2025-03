Een motorrijder van 35 is donderdagavond gebotst met een wagen in de Spanjestraat in Staden. De motorrijder overleefde de klap niet. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies gebeurd is. Het parket en de politie kwamen ter plaatse, net als de hulpdiensten. Zij probeerden de man nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten.