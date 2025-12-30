De man, een jonge papa met drie kinderen, overleefde de klap niet en stierf ter plaatse. Uit onderzoek bleek dat ze allebei te snel reden. Maar volgens de rechter ligt de volledige aansprakelijkheid voor het dodelijk ongeval bij de motorfietser die inhaalde. De man werd veroordeeld tot een celstraf van drie maanden met uitstel, een rijverbod van acht maanden en een boete van 4.000 euro, waarvan telkens de helft met uitstel.