Brugge

Motard (35) ver­oor­deeld na inhaal­ma­noeu­vre met dode­lij­ke afloop in Brugge

De 35-jarige motorrijder, die in juni 2024 een inhaalmanoeuvre uitvoerde met dodelijke afloop in Brugge, is veroordeeld. De dertiger stak een vrachtwagen met opligger voorbij, toen plots een motorfietser in tegengestelde richting opdook. De man overleefde de klap niet. 

Op 25 juni 2024 stak de 35-jarige motorrijder een vrachtwagen met opligger voorbij op de Arthur Vierendeelweg, vlakbij de Pathoekweg in Brugge. Toen plots een motorfietser in tegengestelde richting opdook. Hij probeerde nog op de rem te staan, maar een botsing was onvermijdelijk. 

De man, een jonge papa met drie kinderen, overleefde de klap niet en stierf ter plaatse. Uit onderzoek bleek dat ze allebei te snel reden. Maar volgens de rechter ligt de volledige aansprakelijkheid voor het dodelijk ongeval bij de motorfietser die inhaalde. De man werd veroordeeld tot een celstraf van drie maanden met uitstel, een rijverbod van acht maanden en een boete van 4.000 euro, waarvan telkens de helft met uitstel.

