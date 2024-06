De gitaar van Metallica-frontman James Hetfield werd in cortenstaal geplaatst aan Maeke Blyde, de zaal waar zijn metalband veertig jaar geleden optrad. Metallica was toen nog niet beroemd, maar wel een groep die duidelijk in opmars was. “Het is verbazingwekkend dat jullie dit nog herinneren en een monument zetten bij Maeke Blyde”, zeggen de bandleden van Metallica. “We danken iedereen om dit mogelijk te maken. Geniet van het Heavy Sound Festival dit weekend en we hopen je ooit nog eens te zien.”