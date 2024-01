Het zou niet gaan om een geval van seksueel misbruik, maar om ongewenste aanrakingen en woorden. Het incident gebeurde vorig jaar toen een vrouw de abt bezocht. Buitenstaanders kunnen tot een week lang verblijven in een gastenhuis van de abdij om zich in hun geloofsleven te verdiepen. Dan leven ze een week mee volgens de regels van de abdij.

De vrouw in kwestie meldde het voorval bij de abt van de abdij. Het zou niet gaan om een geval van seksueel misbruik, maar om ongewenste aanrakingen en woorden. De betrokkene heeft de feiten toegegeven en zijn geestelijke begeleiding is meteen stopgezet.

“Daarna heb ik een nieuwe gemeenschap gezocht voor de man, waar hij begeleid kan worden door een deskundige. Niet zomaar iemand, maar een therapeut. Die plaats hebben we gevonden in Nederland. Daarna hebben we de gemeenschap hier ingelicht. Dat was zeer pijnlijk”, zegt de abt, broeder Manu Van Hecke, aan het Nieuwsblad.

Het slachtoffer besliste om geen klacht neer te leggen. De monnik kan op termijn terugkeren naar de abdij. “Maar dat zal van zijn behandeling afhangen.”