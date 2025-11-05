16°C
Moge­lijk opnieuw noor­der­licht boven Bel­gië komen­de nacht: bezorg ons jouw beelden

Poolllicht

Illustratiebeeld © Belga

Afgelopen nacht was noorderlicht te zien boven België en ook volgende nacht is er een kans. Zoals de naam doet vermoeden is dat natuurverschijnsel doorgaans enkel in het noorden zichtbaar, maar door felle zonnevlammen is het nu ook bij ons te zien. 

Noorderlicht, een kleurrijk lichtverschijnsel aan de donkere hemel, wordt veroorzaakt door de zon. "De voorbije dagen zat onze aarde in het vizier van een zeer actief zonnegebied, dat meerdere zonnevlammen van de hoogste categorie produceerde", zegt Elke D'Huys van het Belgische ruimteweercentrum STCE. Zo'n zonnevlammen sturen geladen deeltjes van de zon naar de aarde, die dan zorgen voor roze, groen, paars of wit licht aan de hemel.

Die geladen deeltjes veroorzaakten op hun beurt zeer sterke verstoringen van het magnetisch veld. De Belgische magnetometers in Dourbes en Manhay lieten waarden optekenen die aangeven dat zichtbaar noorderlicht mogelijk is.

Impact op technologie

Geomagnetische stormen kunnen ook een impact hebben op technologie, zo merkt het STCE op. "Naast het geomagnetische veld, verstoren ze ook de ionosfeer, een laag in onze atmosfeer die cruciaal is voor communicatie." Daarom werden afgelopen nacht berichten uitgestuurd naar de luchtvaart, om te waarschuwen voor mogelijke verstoringen van de radiocommunicatie en gps-signalen. 

"De vorige keer dat er poollicht was boven België bleek er een effect op de navigatie van landbouwmachines."

Elke D'Huys, STCE

"De vorige keer dat er poollicht was boven België, in mei vorig jaar, bleek er een effect op de navigatie van landbouwmachines. Dat was vervelend voor de boeren", legt D'Huys uit. Bij de Belgische luchtverkeersleider Skeyes zijn geen problemen gemeld, zegt woordvoerder Kurt Verwilligen. Dichter bij de polen kan zelfs het elektriciteitsnetwerk verstoord geraken.

Ook in de nacht van woensdag op donderdag is dus nog noorderlicht mogelijk boven België. Als de wolken de pret niet bederven, kunnen liefhebbers daarvoor naar het noorden kijken.

Belga
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Poollicht

