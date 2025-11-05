Noorderlicht, een kleurrijk lichtverschijnsel aan de donkere hemel, wordt veroorzaakt door de zon. "De voorbije dagen zat onze aarde in het vizier van een zeer actief zonnegebied, dat meerdere zonnevlammen van de hoogste categorie produceerde", zegt Elke D'Huys van het Belgische ruimteweercentrum STCE. Zo'n zonnevlammen sturen geladen deeltjes van de zon naar de aarde, die dan zorgen voor roze, groen, paars of wit licht aan de hemel.

Die geladen deeltjes veroorzaakten op hun beurt zeer sterke verstoringen van het magnetisch veld. De Belgische magnetometers in Dourbes en Manhay lieten waarden optekenen die aangeven dat zichtbaar noorderlicht mogelijk is.

