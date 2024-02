Binnenkort mogen speurders ook via verwantschapsonderzoek daders opsporen. Het parlement keurt daarvoor vanavond een wetsvoorstel goed. Het is met onderzoek van de Kuurnse wetenschapper Sofie Claerhout dat dit dan mogelijk zal zijn. De wet kan misschien tot een doorbraak leiden in onopgeloste moorden zoals die op Ingrid Cackaert in Knokke-Heist, 33 jaar geleden.