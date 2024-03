In de twee vestigingen van Serving You in Bredene verblijven zo'n 40 ouderen en mensen met psychiatrische problemen, maar de uitbaters hebben daar geen erkenning voor. Na een inspectie vorige zomer bleek dat er problemen zijn rond medicatie en hygiëne, dat er onvoldoende personeel is en dat de vrijheid van de bewoners op verschillende manieren beperkt wordt.