Dat geldt als een dubbele moordpoging want haar beide dochters zaten - zonder gordel - in de wagen. Een gerechtspsychiater kwam tot de conclusie dat de vrouw geestesgestoord is. Ze kwam al een eerste keer vrij onder voorwaarden, zoals het volgen van psychische begeleiding. Ze kwam die voorwaarden niet na, en moest terug in de cel, maar kan nu toch weer onder voorwaarden vrij komen. De twee meisjes overleefden het ongeval.