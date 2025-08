De hulpdiensten werden in de nacht van dinsdag 4 op woensdag 5 februari opgeroepen voor een ongeval in De Haan. Een Nederlandse vrouw was er met haar wagen op een verlichtingspaal gebotst. Haar 15-jarige dochter werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Pas een tweetal weken na het ongeval was het meisje buiten levensgevaar.

Uiteindelijk bleek dat ze mogelijk opzettelijk tegen de verlichtingspaal reed. In die omstandigheden werd ze door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van dubbele moordpoging. Een gerechtspsychiater kwam tot de conclusie dat de verdachte aan een geestesstoornis lijdt. Door een verstoord realiteitsbesef raakte het gezin geïsoleerd en zou de Nederlandse geen uitweg meer gezien hebben.