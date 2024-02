Gisterenavond ging in het Plopsa Theater in De Panne de finale van Miss België door. Opvallend: in de top vijf zat geen enkele West-Vlaamse. Juliette Popeye (18) uit De Panne en Ilouna Aneca (17) uit Oostende waren bij de 15 beste kandidaten, maar daar bleef het voor hen ook bij. Het kroontje ging uiteindelijk naar Kenza Ameloot (21) uit Gent.

De laatste keer dat een West-Vlaamse kandidate zich Miss België mocht noemen, was in 2021. Toen won de Harelbeekse Kedist Deltour.