In Vlaanderen wachten momenteel meer dan 2300 dieren op adoptie. Geïnteresseerden kunnen terecht op de website www.adopteereendier.be. De minister benadrukt wel dat een huisdier een grote verantwoordelijkheid is. “Informeer je goed via huisdierinfo.be over wat erbij komt kijken voordat je een dier in huis haalt.”